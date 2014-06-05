محافظ كفر الشيخ يقرر توزيع 33 لاب توب على المكفوفين

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بتشجيع ذوى الاحتياجات الخاصة ( المكفوفين ) على الإطلاع والمعرفة ومواصلة حياتهم الدراسية سواء بالمدارس أو الجامعات أو في حياتهم العامة واندماجهم داخل المجتمع المصري الذي يكن لهم كل حب وتقدير.

ووفر المحافظ 33 جهاز لاب توب عن طريق مساهمة بعض رجال الأعمال لتوزيعهم على هؤلاء المكفوفين خلال حفل عام ستقيمه المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى ظهر يوم الأربعاء القادم بحضور كافة قيادات المحافظة التنفيذية وستوزع الأجهزة على 33 من ذوى الاحتياجات الخاصة من الطلبة والطالبات المكفوفين وطلبة الجامعات وبعض الموظفين تكريما وتشجيعا لهم على مواصلة الإطلاع والمعرفة.