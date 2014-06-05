أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ كفر الشيخ يقرر توزيع 33 لاب توب على المكفوفين

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يقرر توزيع 33 لاب توب على المكفوفين محافظ كفر الشيخ يقرر توزيع 33 لاب توب على المكفوفين

محافظ كفر الشيخ

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بتشجيع ذوى الاحتياجات الخاصة ( المكفوفين ) على الإطلاع والمعرفة ومواصلة حياتهم الدراسية سواء بالمدارس أو الجامعات أو في حياتهم العامة واندماجهم داخل المجتمع المصري الذي يكن لهم كل حب وتقدير.

ووفر المحافظ 33 جهاز لاب توب عن طريق مساهمة بعض رجال الأعمال لتوزيعهم على هؤلاء المكفوفين خلال حفل عام ستقيمه المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى ظهر يوم الأربعاء القادم بحضور كافة قيادات المحافظة التنفيذية وستوزع الأجهزة على 33 من ذوى الاحتياجات الخاصة من الطلبة والطالبات المكفوفين وطلبة الجامعات وبعض الموظفين تكريما وتشجيعا لهم على مواصلة الإطلاع والمعرفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا