بالفيديو.. نيابة الشرقية تعاين سيارة مدير نيابة ابو كبير المحترقه وتطلب تحريات الأمن الوطنى

انتقلت اليوم النيابة الكلية بمدينة فاقوس بالشرقية برئاسة المستشار عبدة بلبول وباشراف المستشار حسام النجار المحامي العام لنيابات شمال الشرقية لموقع لمنزل مدير نيابة ابو كبير لأجراء المعاينة الأوليه لحرق سيارته ووكيل اول النيابة بنفس المركز وطبيب بيطري .

وتم استدعاء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق كما تم طلب تحريات البحث الجنائي والامن الوطني حول الواقعة .

كانت مدينة ابو كبير قد شهدت أمس قيام مجهولين باشعال النيران في ثلاث سيارات كانت أسفل استراحة النيابة بمدينة ابو كبير , وتبين ان السيارات احداها للمستشار حسام العسقلانى مدير النيابة والثاانية للمستشار هيثم ماهر وكيل أول النيابة ولثلثة لطبيب يسكن بجوارهم .

وكان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية, قد تلقى إخطارًا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام 4 ملثمين بإشعال النيران فجر اليوم بسيارة المستشار حسام العسقلانى مدير نيابة أبو كبير وسيارة هيثم ماهر وكيل أول النيابة وسيارة مواطن وتم حرقهم بالكامل .

فيما اكدت بعض التحريات ان المشتبة بهم من عناصر الإخوان وجاري تحديدهم والعمل علي ضبطهم .