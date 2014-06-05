أمن الأقصر يلقي القبض علي طالبين تشاجرا داخل مدرسة بأرمنت

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، القبض علي طالبين من طلاب المدرسة الثانوية التجارية بقرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب استخدمت فيها الشوم والعصي والجنازير بسبب معاكسة فتيات.

كان اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطاراً بالواقعة من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت.

وتمكنت القوة المكلفة بتأمين الإمتحانات في المدرسة من القبض علي، علي عبد الوهاب عبد الرحمن حفني 20 سنة، طالب ومقيم المحاميد قبلي بارمنت، ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه والزراعين، وحمادة يوسف النوبي خضري 19 سنة طالب ومقيم الرياينة بارمنت، ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

حرر محضرا بالواقعة، واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.