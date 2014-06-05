الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24750 ميجاوات وزيادة الأحمال تبلغ 1650 ‏ميجاوات‎

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع اليوم الخميس ييبلغ 24750 ميجاوات، مشيرة إلى أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الأربعاء بلغ 1650 ميجاوات.
> وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الأربعاء بلغ 25250 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 18953 ميجاوات.
> ونوه المركز القومي للتحكم بأن حالة الحمل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا “آمنة” ويظهر مؤشر الحمل باللون الأخضر الذي يعني توجيه الشكر للمواطنين على حسن التعاون فى ترشيد الاستهلاك.
> ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ