الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24750 ميجاوات وزيادة الأحمال تبلغ 1650 ‏ميجاوات‎

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع اليوم ‏الخميس ييبلغ 24750 ميجاوات، مشيرة إلى أن فصل الأحمال ‏أثناء ذروة أمس الأربعاء بلغ 1650 ميجاوات.‏‎

> وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس ‏الأربعاء بلغ 25250 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 18953 ميجاوات‎.‎

> ونوه المركز القومي للتحكم بأن حالة الحمل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا “آمنة” ويظهر ‏مؤشر الحمل باللون الأخضر الذي يعني توجيه الشكر للمواطنين على حسن التعاون فى ‏ترشيد الاستهلاك.‏‎

> ‏ ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎

أ ش أ