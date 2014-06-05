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حزب الدستور يهنئ الشعب بانتخاب الرئيس ويدعوه للانحياز لتأسيس دولة القانون

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حزب الدستور يهنئ الشعب بانتخاب الرئيس ويدعوه للانحياز لتأسيس دولة القانون حزب الدستور يهنئ الشعب بانتخاب الرئيس ويدعوه للانحياز لتأسيس دولة القانون

عبدالفتاح

هنأ حزب الدستور الشعب المصري باختيار رئيسه الجديد السيد عبد الفتاح السيسي، وتمنى للجميع شعبا ووطنا أن تكون هذه بداية لحقبة جديدة وعهد يكون فيه الرئيس أداة لرفعة هذا الوطن وخادما لهذا الشعب بكل فئاته وأن ينحاز انحيازا لا رجعة فيها إلى تأسيس دولة القانون التي يتساوى أمامها الجميع.

وأكد الدستور فى بيان له اليوم أن الجميع، شعبا وحكومة ومعارضة، شركاء في هذا الوطن الغالي، يحزنون لأحزانه ويفرحون لأفراحه، ولا يقبل أن يمسه أي سوء أو تقسيم أو تفتيت لأرضه أو لرفقاء الوطن الواحد، بكل تنوعاتهم الدينية والجغرافية والإثنية، فالوطن هو الشعب والشعب هو الوطن، ولا انفصام بينهم، فعلاج وطننا لا يأتي الا من علاج جراح شعبنا كله بلا استثناء.
> وفي هذا السياق، قال الدستور “ونحن نقدر المسئولية الملقاة على عاتق الرئيس الجديد، نطلب منه الحفاظ على مكتسبات ثورتنا وعدم إهدارها او التخلي عنها، او العودة إلى زمن امتهن كرامة شعبنا ونهب أمواله وأضاعها وأعطاها لمن لم يحافظ عليها بل تاجر بها لصالح اعداء الوطن.”

أ ش أ

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