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أهالي بنبان بأسوان يحتجون لليوم الثامن بعد إغلاق المخبز الرئيسي بالقرية

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أهالي بنبان بأسوان يحتجون لليوم الثامن بعد إغلاق المخبز الرئيسي بالقرية أهالي بنبان بأسوان يحتجون لليوم الثامن بعد إغلاق المخبز الرئيسي بالقرية

أرشيفية – وقفة إحتجاجية

نظم العشرات من اهالى قرية بنبان  بحري بمركز دراو بمحافظة أسوان  وقفة احتجاجية اليوم امام ديوان عام محافظة اسوان احتجاجا علي اغلاق المخبز الرئيسي بالقرية منذ ثمانية ايام وللمطالبة بتوفير الخبز.
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واكد الاهالي انه مشادة كلامية نشبت بين صاحب المخبز  واحد العاملين في اداة اسفرت عن صدور قرار باغلاق هذا المخبز لمدة 3 شهور وتحويل حصة هذا المخبز الي مخبز بعيد عن منازلهمز
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واضاف الاهالى  ان قرار غلق المخبز يعتبر بمثابة عقاب لحوالي 10 الاف نسمة في قرية بنبان بحري وليس عقابا لصاحب المخبز لان الاهالي يضطرون الي الانتقال لمسافة طويلة حتي يحصلوا علي رغيف الخبز علاوة علي ان قدرة المخبز الثاني لا تستطيع استيعاب حصتي التموين دفعة واحدة.

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أونا

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