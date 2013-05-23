أمناء شرطة “حدائق القبة” ينهون اعتصامهم بعد لقائهم برئيس قطاع مباحث شمال القاهرة

انتهى منذ قليل اجتماع أمناء قسم “حدائق القبة ” برئيس قطاع مباحث شمال القاهرة ، وأنهى الأمناء المعتصمون، اضرابهم عن العمل بعد أن أعلن رئيس المباحث المقدم “شريف فيصل” عد رغبته في العودة للقسم مرة أخرى .

وكان عدد من أمناء الشرطة بقسم حدائق القبة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام القسم اعتراضاً على نقل رئيس المباحث المقدم “شريف فيصل”، مؤكدين أنه لا يوجد أسباب لنقله .

وأكد أحد أمناء الشرطة أن ” شريف فيصل ” رئيس قسم المباحث قد قام منذ توليه رئاسة القسم بعد الثورة بالقبض على العديد من البلطجية والمجرمين الهاربين أثناء الثورة ، مشيراًإلى أنه يوجد مسجل خطر قد قام بأكثر من شكوى ضد قسم الحدائق ورئيس المباحث وذللك بعد أن تم القاء القبض عليه .

وأضاف أمناء الشرطة أنهم يريدون مقابلة مدير الأمن لتوضيح ماحدث ، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا أن يواصلوا عملهم بعد معاقبتهم بسبب شكاوي من بلطجية تم القبض عليهم .