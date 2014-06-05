أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أنجيلنا جولي تعتزل الفن عقب تجسيدها شخصية ملكة مصر “كيلوباترا”

Google+ Print
أنجيلنا جولي تعتزل الفن عقب تجسيدها شخصية ملكة مصر “كيلوباترا” أنجيلنا جولي تعتزل الفن عقب تجسيدها شخصية ملكة مصر “كيلوباترا”

أعلنت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي أنها قررت إعتزال التمثيل بعد تجسيد شخصية ملكة كيلوباترا وهو ريميك للفيلم الذي قامت ببطولته  نجمة هوليوود إليزابيث تيلور ورتشارد بيرتون عام 1963 .

وقالت أنجلينا جولي،في حديث أدلت به لـ”بي بي سي”:”إن هناك مفاوضات تجرى الآن بهذا الخصوص،نحن نحضر لهذا الفيلم وهناك لائحة طويلة من المخرجين المحتملين، وقام بكتابة النص إريك روث وهو صديق حميم وممثل ممتاز”.

وأضافت جولي : دور كيلوباترا هو أحد الأدوار التي تتطلب التقمص التام والتحضير الكبير وبعد هذا فإنه يجب فقط التوقف والخروج من الساحة”،مشيرة إلي أنها تريد التركيز على مشروعانها الإنسانية كسفيرة للجنة الأمم التتحدة للاجئين .

وتابعت نجمة هوليوود:”لقد كان لي مشوار رائع وأنا في غاية السرور بما أنا عليه وبما وصلت إليه،لكنني أريد أن أركز على مشروعات أخرى الآن”.

يعرض الآن فيلم أنجلينا جولي ماليفسنت الذي تقوم ببطولته كما يعرض أيضا في ديسمير المقبل فيلم أنبروكن الذي تقوم بإخراجه عن قصة العداء الأوليمبي لويس زامبريني.

أ  ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي