أنجيلنا جولي تعتزل الفن عقب تجسيدها شخصية ملكة مصر “كيلوباترا”

أعلنت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي أنها قررت إعتزال التمثيل بعد تجسيد شخصية ملكة مصر كيلوباترا وهو ريميك للفيلم الذي قامت ببطولته نجمة هوليوود إليزابيث تيلور ورتشارد بيرتون عام 1963 .

وقالت أنجلينا جولي،في حديث أدلت به لـ”بي بي سي”:”إن هناك مفاوضات تجرى الآن بهذا الخصوص،نحن نحضر لهذا الفيلم وهناك لائحة طويلة من المخرجين المحتملين، وقام بكتابة النص إريك روث وهو صديق حميم وممثل ممتاز”.

وأضافت جولي : دور كيلوباترا هو أحد الأدوار التي تتطلب التقمص التام والتحضير الكبير وبعد هذا فإنه يجب فقط التوقف والخروج من الساحة”،مشيرة إلي أنها تريد التركيز على مشروعانها الإنسانية كسفيرة للجنة الأمم التتحدة للاجئين .

وتابعت نجمة هوليوود:”لقد كان لي مشوار رائع وأنا في غاية السرور بما أنا عليه وبما وصلت إليه،لكنني أريد أن أركز على مشروعات أخرى الآن”.

يعرض الآن فيلم أنجلينا جولي ماليفسنت الذي تقوم ببطولته كما يعرض أيضا في ديسمير المقبل فيلم أنبروكن الذي تقوم بإخراجه عن قصة العداء الأوليمبي لويس زامبريني.

أ ش أ