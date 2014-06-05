10 نصائح من جُمانة أبو فاضل لغرفة معيشة مريحة

تُشكّل غرفة المعيشة ملتقى العائلة.

بعد يوم طويل من العمل، يلجأ جميع أفرادها إلى هذه المساحة، ليتبادلوا أطراف الحديث عند المساء، ضمن أجواء حميمة.

"سيدتي نت" يطّلع من مهندسة الديكور جمانة أبو فاضل، على كيفيّة تأثيث غرفة معيشة، تنبعث الراحة النفسيّة من أرجائها كافة.

1 استعملي ألوان "الباستيل"، كالزهري والأزرق والأخضر الفاتح لطلاء الجدران، وتجنّبي تلك الصارخة، كالأحمر والبرتقالي.

2 انتقي المفروشات ذات الألوان الترابيّة، كالبيج والأبيض، مع إدخال الألوان الفاتحة على الوسادات، التي يُنصح بتوزيعها بوفرة على الأرائك، لتؤمّن راحة الجالس عليها، في وضعيّاته كافة.

3 تجنّبي اقتناء المفروشات ذات الزوايا الحادّة، بل انتقي تلك نصف الدائريّة.

4 اختاري الأرائك والمقاعد المريحة والعمليّة، التي يغطّيها القماش أو القطن.وابتعدي عن المخمل والحرير، لصعوبة تنظيفهما. ويُفضّل استعمال الجلد لمفروشات الصالون.

5 اختاري الخشب الفاتح، كالزين والسنديان للطاولات والمكتبة، وابتعدي عن الخشب الداكن، كالجوز.

6 اختاري "الأكسسوارات" المتناغمة مع الألوان الطاغية على الغرفة، ويُفضّل الاتّجاه الى ألوان "الباستيل" ومتدرّجاتها، مع الابتعاد عن الأسود والأبيض.

7 احرصي على اختيار اللوحات ذات الرسومات المريحة، كتلك التي تجسّد مشهداً طبيعيّاً أو بحراً أو مجموعة من الأزهار، ولا تبالي بألوانها، إذ يمكن أن تتعارض هذه الأخيرة مع تلك السائدة في الغرفة.

8 ضعي الأرائك أمام الجدار، لإيداع أكبر مساحة ممكنة فارغة في وسط الغرفة.

9 ضعي التلفاز بنفس مستوى نظرك، عند الجلوس على الأريكة.

10 تفادي استعمال الإضاءة المباشرة، واعتمدي تلك الجانبيّة والمخفيّة، المريحة للأعصاب.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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