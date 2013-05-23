بدء تصوير "خطة جيمي" ليعرض في عيد الفطر

كتب : خالد جمال منذ 10 دقائق

بدأ المخرج تامر بسيوني، تصوير فيلمه الجديد "خطة جيمي"، الأسبوع الماضي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كما صور بعض المشاهد في إحدى الفيلات بمنطقة السليمانية.

ويشارك في بطولة الفيلم، الفنان لطفي لبيب والفنان إسلام جمال والفنان سامي مغاوري والطفلة جيني وساندي، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة هناء الشوربجي.

و"خطة جيمي" من إخراج تامر بسيوني ومن المفترض أن يعرض الفيلم على جميع شاشات العرض السينمائية في مصر والدول العربية في عيد الفطر القادم، حيث سيكون هناك خطة تسويق وحملة ‘علانية كبيرة قبل وأثناء عرض الفيلم.