أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بدء تصوير "خطة جيمي" ليعرض في عيد الفطر

Google+ Print
بدء تصوير "خطة جيمي" ليعرض في عيد الفطر بدء تصوير "خطة جيمي" ليعرض في عيد الفطر

كتب : خالد جمال منذ 10 دقائق

بدأ المخرج تامر بسيوني، تصوير فيلمه الجديد "خطة جيمي"، الأسبوع الماضي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كما صور بعض المشاهد في إحدى الفيلات بمنطقة السليمانية.

ويشارك في بطولة الفيلم، الفنان لطفي لبيب والفنان إسلام جمال والفنان سامي مغاوري والطفلة جيني وساندي، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة هناء الشوربجي.

و"خطة جيمي" من إخراج تامر بسيوني ومن المفترض أن يعرض الفيلم على جميع شاشات العرض السينمائية في والدول العربية في عيد الفطر القادم، حيث سيكون هناك خطة تسويق وحملة ‘علانية كبيرة قبل وأثناء عرض الفيلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"