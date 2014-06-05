مقتل وإصابة 50 من عناصر الجيش والشرطة في اشتباكات مع داعش بسامراء

اقتحم مسلحون من تنظيم “داعش” اقتحموا قضاء سامراء جنوب تكريت وسيطروا على خمس مناطق فيه بعد ان قتلوا واصابوا أكثر من 50 من عناصر الجيش والشرطة.

وقال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين اليومالخميس إن مسلحين من تنظيم داعش اقتحموا صباح اليوم الخميس قضاء سامراء من جهة حي المعتصم جنوبي القضاء بمحافظة صلاح الدين واشتبكوا مع القوات الامنية مما اسفر عن مقتل امراة وخمسة من عناصر الشرطة واصابة 15 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن المسلحين احرقوا نقطة التفتيش التي تربط بين القضاء وحي المعتصم.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان المسلحين سيطروا على مبنى الدفاع المدني بالقضاء وعلى مناطق الافراز والجبيرية والخضراء والقادسية والشهداء بالقضاء، بعدما اشتبكوا مع قوات الشرطة ما اسفر عن مقتل احد عناصرها واصابة 26 اخرين، مشيرا الى ان عددا من قناصة التنظيم اعتلوا المباني العالية في تلك المناطق .

وتابع المصدر، ان المسلحين اقتحموا أيضا منزل وزير العلوم والتكنلوجيا عبد الكريم السامرائي في منطقة حي الخضراء بالقضاء بعد قتلهم ثلاثة من حمايته، لافتا الى ان اشتباكات عنيفة تجري الان بين القوات الامنية والمسلحين في محاولة لاستعادة السيطرة على تلك المناطق .

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