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مسؤول إيراني مهاجما مصر: إذا لم يقم أي شعب بصيانة ثورته سيواجه مصير الثورة المصرية

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مسؤول إيراني مهاجما مصر: إذا لم يقم أي شعب بصيانة ثورته سيواجه مصير الثورة المصرية مسؤول إيراني مهاجما مصر: إذا لم يقم أي شعب بصيانة ثورته سيواجه مصير الثورة المصرية

أحمد خاتمي – نائب رئيس مجلس خبراء القيادة وإمام جمعة طهران

هاجم نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، وإمام الجمعة في طهران، أحمد خاتمي، الثورة المصرية في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ25 لوفاة مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح الله خميني، وتعيين المرشد الحالي خليفة له.

وقال «خاتمي» في تصريحات، نقلتها قناة «العربية» ، الخميس، إن «الثورة المصرية تشكل درساً للثورة الإسلامية، فحواه لو لم يقم أي شعب بصيانة ثورته، فسيصاب بمصير الثورة المصرية، ويخضع لحكم الأجانب»، على حد قووله.

وكان «خاتمي» قد وصف، الجمعة الماضي، الرئيس المصري ، عبد الفتاح ، بـ«المصيبة».

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