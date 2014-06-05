المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتجهيز 52 لجنة لاستقبال 22 ألف و953طالب

انتهت محافظة المنيا من الاستعداد لإجراء امتحانات الثانوية العامة باتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات التي تعقد في 52 لجنة بالإدارات التعليمية التسع حيث يؤدى 22 ألف و953 طالب الامتحانات منهم 18 ألف و612طالب ضمن النظام الحديث و4341 من النظام القديم.

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه تم وضع خطة لتأمين الامتحانات بشكل كامل بدء من متابعة مسارات السيارات من مركز توزيع الأسئلة بالمديريات وصولا إلى مواقع اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تأمين الامتحانات وتلقى أية شكاوى والتعامل معها فورا.

وشدد المحافظ على ضرورة منع تواجد أية باعة أو تشوينات خارج أسوار المدارس وغلق الأبواب نهائياً ومنع دخول أى شخص للجان طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن و أكد المحافظ على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان والملاحظين مع تخصيص عامل بكل استراحة لتلبية كافة احتياجاتهم.

ومن جانبه عقد محمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان والمراقبين ومديري الإدارات التعليمية حيث تم التأكيد على ضرورة غلق اللجان عقب وصول الطلاب وبدء الامتحانات وعدم فتحها نهائياًً حتى انتهاء الامتحانات.

وقال أنه تم تسليم كل لجنة 2 ماسح ضوئى سكنر لكشف أية محاولات للدخول بأجهزة المحمول من الطلبة داخل اللجان وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتعيين طبيب مقيم بكل لجنة لمواجهة أيَّة حالة مرضية قد تطرأ بين الطلاب أو المراقبين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إلى أن المديرية لم تخطر بعقد أى لجان خاصة حتى الآن.