يسرا تكشف عن أسرار “سرايا عابدين” في مؤتمر صحفي

يعقد فريق عمل مسلسل “سرايا عابدين” غدًا، الجمعة مؤتمرًا صحفيًا، بأحد فنادق القاهرة، للحديث عن بعض تفاصيل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو أحد أضخم الأعمال إنتاجا خلال الشهر الكريم.

وقالت يسرا، إن المؤتمر الصحفي سيكون مناسبة للحديث عن بعض تفاصيل العمل الضخم، بحضور أغلب فريق العمل “أبطال ومخرج ومنتج”، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك والذي سيعرض فيه المسلسل.

وأضافت يسرا أنها تلعب في المسلسل دور “الملكة الأم” للخديوي إسماعيل والتي تسعى بخبرتها الطويلة إلي الحفاظ على حكم إسماعيل وتقدم له الكثير من النصائح، كما أنها ذات نظرة ثاقبة في الأحداث، مضيفة أن الشخصية مليئة بالانفعالات والتفاصيل التي تفضل عدم الكشف عنها حتى تترك الفرصة للمشاهد لمتابعة الأحداث. وأوضحت أن أكثر ما أعجبها في العمل إلى جانب الحبكة الدرامية أنه يتطرق إلى مرحلة تعد الأهم في تاريخ مصر الحديث، ورغم ذلك لم تجد الاهتمام الكافي من جانب صناع الدراما، وقليلا من رصدتها الدراما أو السينما بالشكل المعمق الذي تستحقه، واكتفت فقط بأن تمر عليها مرور الكرام. مسلسل “سرايا عابدين” تأليف هبه مشاري وإخراج عمرو عرفه ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا، غادة عادل ونيللي كريم.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة حكم الخديوي اسماعيل لمصر وداخل سراي عابدين حيث يحتدم الصراع والتنافس داخل أرجاء الحريم من أجل كسب رضا الخديوي إسماعيل “قصي خولي”، كما يتطرق المسلسل للتوترات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل.

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