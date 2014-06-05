غرق مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين بسبب انفجار خزان مياه

انفجر منذ قليل، خزان المياه الرئيسى بمبنى رئاسة هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، مما أدى إلى إغراق المبنى بالكامل.

وصرح المستشار عزت عودة رئيس الهيئة بأنه فوجئ صباح اليوم بوجود مياه كثيرة متصلة بالمبنى كله نتيجة شرخ طولى فى أحد الخزانات الرئيسية، وأشار إلى أنه تم السيطرة على الموقف وتم تيسير صرف المياه إلى الصرف الصحى.

واكد انه امر بفتح تحقيق فى الواقعة والتى تتعلق بشركة المقاولين العرب المنفذة للمبنى، الامر الذى ادى الى قيام الشركة بأخذ عينات من الخزان وتحليلها لبيان مدى مطابقتها للموصفات وسبب الشرخ.

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