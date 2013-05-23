مترو الأنفاق يخصص عربات للعزاب الباحثين عن نصفهم الثاني.. في التشيك

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

إذا كنت تبحث عن شريك لحياتك، فيما عليك سوى التوجه لمحطات مترو أنفاق العاصمة التشيكية براج، إذ تتطلع شركة "روبيد" للنقل، التي تقوم بتشغيل المترو، إلى تخصيص عربات للعزاب الباحثين عن نصفهم الثاني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشركة، التي ستبدأ في استطلاع آراء ركاب مترو براج لمعرفة ما إذا كانوا سيهتمون بالأمر، أشارت إلى أن هذه الخدمة قد تبدأ فعليا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الشركة إن المبادرة هي أحد الأنشطة التي تأمل الشركة في أن تساعد على إخراج الناس من سياراتهم وتجذبهم إلى النقل العام. وأضاف: "نرغب في تأكيد أن النقل العام ليس وسيلة مواصلات فقط، بل تستطيع أن تفعل أشياء هناك لن تتمكن من عملها داخل سيارتك الخاصة".