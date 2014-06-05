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ريهانا في باريس للمشاركة بحملة دعائية لعطر جديد

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ريهانا في باريس للمشاركة بحملة دعائية لعطر جديد ريهانا في باريس للمشاركة بحملة دعائية لعطر جديد

تقوم حاليًا مطربة البوب ريهانا بجولة في باريس للترويج لعطرها الجديد باسم”روج”بتوقيع ريهانا والذي سيطرح في الأسواق في الثالث من سبتمبر المقبل،وهو العطر الرابع لها بعد أن حازت عطورها “ريبلفلير”،ريبل”و”نود”على إعجاب النساء حول العالم.

وذكرالموقع الفرنسي”جالا أف أر”،أن عطر ريهانا الجديد هومزيج من الزهور والروائح الشرقية الأصيلة، حيث يتكون من رائحة الياسمين وزهرة الليمون وروائح الأخشاب الشرقية والفانيليا والعنبر،مشيرا إلي أنه من صفات هذا العطر أنه مثير ويمنح المرأة الأنوثة والجاذبية .

وأضاف الموقع أن ريهانا قد دعت عبر موقعها معجبيها إلى لقائها في محلات سيفورا الشهيرة في الشانزليه وفي مطاعم هارد روك كافيه في باريس من أجل الحصول على توقيعها على عطرها الجديد.

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