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تأجيل محاكمة متهمين بالإتجار بالأسلحة بالعمرانية لجلسة 4 نوفمبر للإطلاع

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تأجيل محاكمة متهمين بالإتجار بالأسلحة بالعمرانية لجلسة 4 نوفمبر للإطلاع تأجيل محاكمة متهمين بالإتجار بالأسلحة بالعمرانية لجلسة 4 نوفمبر للإطلاع

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علي محمود الشناوى وعضوية كلاً من المستشارأحمد عبدالستار وحسنى حمزة وأمانة سر عادل الشيخ محمود متولة، تأجيل محاكمة اثنين ينتميان لجماعة الإخوان قاما ببيع السلاح لجلسة 4 نوفمبر للاطلاع علي أوراق القضية .

تعود تفاصيل الواقعة إلى مرور دورية شرطة تابعة لقسم العمرانية بإحدى الشوارع خلال الشهر الماضي وأذا بها فوجئت بسيارة تقف مشعلة انوارها في احدى الشوارع الجانبية في وقت متاخر وبمحجرد الاقتراب من السيارة قام المتهمان سعد علي وعلي محمد باطلاق النيران علي سيارة الشرطة وتبادلا اطلاق النيران الا انهم استسلما في النهاية وتم تحرير محضر للمتهمين والذين اعترفا بتجارتهم للاسلحة وتم عرضهم علي النيابة والتى أصدرت قرار بإحالتهم للجنايات .

 

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