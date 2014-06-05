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سامر المصري يعيش 4 أيّام من الأكشن في قبرص

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سامر المصري يعيش 4 أيّام من الأكشن في قبرص سامر المصري يعيش 4 أيّام من الأكشن في قبرص

الخميس 05-06-2014 15:38

شارك الفنّان السّوري سامر المصري ببطولة أوروبا بــ "الشوتينغ" التي أقيمت بمدينة قبرص.
وقام المصري بنشر عدّة صور له من مشاركته في هذه البطولة، وكتب عبر صفحته الخاصّة على "فيسبوك"، "أشارك ببطولة أوربا بـ "الشوتينغ" لأول مرّة تم وقف إطلاق النّار على الصّحون بعد أربع أيّام من الأكشن.. عقبال وقف إطلاق النار على السوريّين".
وكتب له معجبوه مجموعة من التّعليقات كان من أبرزها "مبروك بطولة أوربا بالتوشينغ أو "تصويب الأهداف"، وكان هناك تعليق آخر وهو "أنت صيّاد ماهر بكل شيء".
وعلى الصّعيد الفنّي، يخرج المصري من السّباق الرّمضاني هذا العام، حيث لم تسجّل له أي مشاركة لا في الدراما السّوريّة ولا في الدراما العربيّة.

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