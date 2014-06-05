تايلور سويفت تتبرّع بـ50 ألف دولار لمستشفى أطفال

تبرّعت النجمة Taylor Swift، المعروفة بأعمالها الإنسانية، بـ50 ألف دولار لمستشفى سرطان الأطفال في فيلادلفيا، من أجل تجهيز المسرح الخاصّ بالمستشفى.

وسيعمل هذا المسرح على تعليم الأطفال المرضى الموسيقى لرفع معنوياتهم وإعطائهم القوة في مواجهة مرضهم الخبيث.

وفي هذا السياق، قال Steven M. Altschuler، المدير العام للمستشفى: "هدية Taylor للأطفال ستساعدهم في تخطّي المرض وترفع معنوياتهم، وأغنياتها أيضاً تعطي الأمل في الحياة".

يُذكر أنّ هذا التبرّع مقدّم منذ عام 2013، لكن العمل على تجهيز المسرح بدأ الأن، فيما النجمة Taylor Swift الفنانة الأفضل لهذا العام بحسب الأفضل في Glamour Women، تكمل رحلتها الفنية حول العالم وتستعدّ لإصدار ألبوم جديد.