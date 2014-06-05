ابن عادل إمام متهم بالتحريض على العنف

طالبت الرقابة القيّمين على مسلسل "دلع البنات" الذي تقوم الفنانتان مي عز الدين وكندة علوش ومحمد إمام نجل عادل إمام ببطولته، بضرورة حذف عدد كبير من مشاهد الضرب والعنف من أحداث المسلسل، أو على الأقل التقليل من حدّتها.

معظم هذه المشاهد يؤديها محمد إمام، وهو ما وضع القيّمين على المسلسل أمام تحدّ كبير، فإما أن تخضع المشاهد للمونتاج أو يتم حذفها.

مصدر داخل أروقة التصوير أكّد لـ"سيدتي نت"، أن حالة من القلق تسود العاملين في المسلسل، من أن يتأثر العمل بالمشاهد المحذوفة.

مسلسل "دلع البنات" يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين وكندة علوش ومحمد الإمام، كل من نضال الشافعي وريم البارودي وكريمة مختار والقصة من تأليف محمد صلاح العزب،إخراج شيرين عادل.