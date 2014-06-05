كارول سماحة في "موازين"...رحلة متعثرة ومدير أعمالها يغضب الصحافة

وصلت "قيثارة الخليج" الفنانة نوال الكويتية والفنانة كارول سماحة على نفس الطائرة قادمتين من تركيا.

رحلة كارول كان يفترض وصولها عند الظهر بدلاً من وصولها ليل الثلاثاء الفائت، لكن مدير أعمالها ماريو الأسطا حصل معه خطأ في موعد إقلاع الطائرة من القاهرة مباشرة إلى المغرب، واعتقد أن الإقلاع مساءً بدلاً من الفجر، مما دفعهما إلى السفر إلى تركيا ومن ثم إلى المغرب. ولكن ربما ضارة نافعة حيث التقت كارول سماحة بنوال الكويتية على نفس الطائرة وتعارفتا. وقد وصفتها كارول قائلة لـ"سيدتي نت":" حقيقة إن نوال شخصية محترمة جداً ومتصالحة مع نفسها.

"سيدتي" تزفّ العروس كارول سماحة

صحيح أنهما التقتا على نفس الطائرة، لكن وصولهما إلى الفندق كان متباعداً حيث قامت "سيدتي نت" بإقامة زفة خاصة لكارول احتفالاً بها كعروس.

وقد فوجئت كارول عند وصولها إلى فندق "تور حسان"، وبدت على وجهها علامات التعجب والفرح عند وصولها.

لم يكن باستقبالها "الفانز" بسبب تغيّر موعد وصولها. وقد شربت كارول التمر واللبن وسط الزفة التي زفتها خارج الفندق لغاية وصولها إلى باب المصعد.

كارول: لهذا فشل "إكس فاكتور"

المؤتمر الصحفي الذي أجرته كارول سماحة لم يحمل في مضمونه أياً من الإجابات المستفزّة لأن أسئلة الصحافة كانت هادئة، لكن كارول استطاعت النفاذ من سؤال يتعلق بعدم رغبة إليسا في مشاركتها برنامج "إكس فاكتور".

وقد أتى السؤال بعد سؤال سبقه عن رأيها فيما كتب عن فشل البرنامج حيث قالت:" البرنامج فشل في اختيار المشتركين. ولم يكن لدينا علاقة كلجنة في ذلك".

ولم تعلق كارول عن موقف إليسا وغضّت الطرف عن الردّ . وعن سر شخصيتها الإيجابية قالت:" السؤال جميل ولم أتوقعه. الحلم عند الإنسان هو الدافع للتفاؤل والهدوء. وطالما هناك حلم نسعى إليه طالما نعيش حالة سلام" .

وعن فشل مسلسل "الشحرورة" دافعت كارول بشراسة عنه قائلة:" المسلسل مازال لغاية الآن يعرض على الشاشات وهذا دليل نجاح".

وعن استعراض "السيدة" قالت:" نجحت "السيدة" كمسرح استعراضي. وسوف تعرض في مصر بعدما أخذتها شركة مهمة".

وعن رفضها سابقاً الزواج بحجة نسبة الطلاق المرتفعة في الوسط الفني، وعن رأيها في الزواج، قالت:" مازلت في بداية الطريق. زواجي عمره ستة أشهر ولم أكوّن بعد فكرة وافية عنه".

لم يكن الحضور الجماهيري لحفلها كثيفاً

عند العاشرة والربع بدأت حفلة كارول التي دخلت المسرح بحماس على وقع أغنية "إحساس" حيث قدمتها بلوحة إيمائية تجسيداً منها للنص واللحن. ومن ثم قالت للجمهور الذي حضر حفلها:" لقد وعدتكم بالعودة وها أنا عدت". لم يكن الحضور الجماهيري لحفلها كثيفاً، كما كان في حفل كاظم ونانسي وبلال الجزائري ووائل جسار، علماً أنها قدمت مجموعة من أغنياتها ضمن لوحات فنية تعكس تلك الروح الفنية النابضة في شخصية كارول. وعندما غنت "بنت بلادي" كان لها طعم مختلف على مسامع الجمهور.

استياء الصحافة

حضر فانز كارول في اليوم التالي عند مدخل villa des arts حيث التقوها ووقفت كارول وألقت التحية عليهم رغم ممانعة رجال الأمن.

ثم عادت إلى الفندق مع مدير أعمالها ولم تكن في حالة ارتياح، إنما سيطرت حالة من العصبية والتعب عليها حتى أن مدير أعمالها كان يتصرف بعصبية لافتة مع الصحافيين، الذين حضروا خصيصاً إلى الفندق ينتظرونها لأخذ بعض اللقاءات الصحافية حتى أنهم أبدوا استياءهم منه. في اليوم التالي، وأثناء تواجدهم في villa des arts قال الصحافيون:" كارول إنسانة طيبة لكن مدير أعمالها قاس في تصرفه مع الآخرين. وهذا ليس لمصلحة كارول".

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