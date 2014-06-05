الكبّة الأرمنية مع دبس الرمّان

تلاقي أطباق المطبخ الأرمني إقبالاً من الخليجيين أخيراً، خصوصاً من قبل من يفضّلون النكهات الحارة.

"سيدتي نت " يقدّم إليكِ وصفة سهلة التحضير من المطبخ الأرمني.

(هذا الطبق من إعداد الشيف عمّار مخللاتي في مطعم الميّاس اللبناني _ البيوت المكتبية).

المقادير للحشو:

‏-200 غرام من لحم الخروف المفروم ناعماً

-حبة كبيرة من البصل المفروم ناعماً

-ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة (حبة من الفليفلة الحمراء الحارّة مقسّمة إلى نصفين ومضاف إليها الملح، تعرّض إلى حرارة الشمس، ثم تقلب كلّ يوم على الوجه الآخر حتى تصبح يابسة، ثم يسكب الزيت عليها وتطحن، وتحفظ في داخل برطمان)

-ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

-ربع كوب من الجوز

لعجينة الكبة:

-100 غرام من البرغل الناعم

-100 غرام من لحم الهبرة الناعم

-حبة صغيرة من البصل

-نصف ملعقة صغيرة من الكمّون

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الناعم

-ربع ملعقة صغيرة من الملح

-كوب من حبّ الرمّان

-نصف كوب من دبس الرمّان

طريقة التحضير:

1- لإعداد الحشو:يضاف كلّ من اللحم المفروم والبصل المفروم والبهارات المشكلة، إلى مقلاة عميقة تحتوي على كميّة قليلة من الزيت.وعند النضوج، يرفع هذا الخليط، ويسكب عليه دبس الفليفلة ويوزّع الجوز.يخلط هذا الحشو جيّداً، ويوضع جانباً.

2- لإعداد عجينة الكبّة:يسكب القليل من الماء البارد على البرغل الناعم، ثم يوضع فوقه البصل، ثم ينثر الكمّون والفلفل الأحمر والملح.يضاف خليط العجينة، إلى ماكينة اللحم، ويضرب.

3- يوضع لحم الهبرة في ماكينة اللحم، ويضرب.

4- يوضع الناتجان سويّاً، مرّة ثانية في ماكينة اللحم، ثم يدعك هذا الخليط باليد حتى يصبح كالعجينة، التي تقطّع إلى 4 قطع متساوية، تفتح كلّ منها على شكل فنجان بواسطة الإصبع، ويوضع قليل من الحشو الجاهز في داخله.

5- ثم، تصفّ في صينيّة، بعد دهنها بالزيت، وتخبز في الفرن لـ10 دقائق على حرارة 250 درجة مئوية.

6- بعد نضجها، تصفّ في طبق التقديم، ويوزّع فوقها حب الرمان، ويسكب دبس الرمان، ويزيّن هذا الطبق حسب الرغبة.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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