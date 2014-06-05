وزير الزراعة يفتتح معرض “أجرينا” بمشاركة 600 شركة من 17 دولة حول العالم

افتتح الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،اليوم الخميس، المعرض الدولى السادس عشر لإدارة وإنتاج الدواجن والحيوانات والأسماك (أجرينا)، والذى يقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، ويستمر لمدة ثلاثة آيام.

من جانبه أكد ابو حديد ان المعرض الذى يقام سنوياً تحت رعاية وزراة الزراعة، هو الثالث من نوعه على مستوى العالم، مضيفاً انه يضم أكثر من 600 شركة متخصصة فى مجالات إدارة وانتاج أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التربية حتى التصنيع، وان تلك الشركات تمثل نحو 17 دولة.

أضاف انه من المتوقع ان يصل عدد زوار المعرض هذا العام، أكثر من 60 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، وان الوزارة تبدى اهتماماً كبيراً به، نظراً لدوره فى النهوض بصناعة الدواجن، مشيراً الى ان المعرض شهد زيادة فى عدد الشركات الاجنبية المشاركة هذا العام، ومنها الشركات الانجليزية والايطالية والالمانية والهولندية.

اشار ابوحديد الي ضرورة تشجيع الاستثمار الزراعى، وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين ووضع برامج وخطط جديدة للعمل على ضخ الاستثمارات فى مصر، مؤكداً ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة فى عالم الدواجن والثروة الحيوانية.

وتابع الوزير ان قناة مصر الزراعية احدى الادوات الهامة فى مصر، للارشاد الزراعى ، ويجب الاستفادة منها لنشر المعلومات الخاصة والثقافات الزراعية على مستوى الدول العربية، مشيراً الى ان ذلك الامر تم الاتفاق عليه فى اجتماع الاكساد، على ان تقوم القناه الزراعية بتمثيل العالم العربي اجمع لنشر الثقافات الزراعية.

وزار الاجنحة الخاصة بالوزارة منها معغهد بحوث الامصال واللقاحات ومشروع البيض الخالى من المبيدات والقسم الخاص بقناة مصر الزراعية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان الكريم قال: “ان شحنات اللحوم المستوردة وصلت للموانئ وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسمينها لزيادة وزنها وذبحها خلال الشهر الكريم”.

من جانبهم اثنى المشاركين في المعرض على التجهيزات والاستعدادات هذا العام، وما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الحكومة لتيسير اجراءات المشاركة وتحفيز الاستثمار، لافتين الى ان معرض “اجرينا” فرصة طيبة وجادة لعرض منتجاتهم ومشاريعهم في مصر، وتبادل الخبرات مع الشركات المحلية في كافة المجالات المتعلقة بالصناعة والانشطة الزراعية المختلفة.