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محلب يقوم بزيارة لتفقد مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات

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محلب يقوم بزيارة لتفقد مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات محلب يقوم بزيارة لتفقد مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

قام المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بزيارة الى مقر مجلس الشعب للوقوف على التجديدات الجارية له ومناقشة امكانية توسعة القاعة الرئيسية لتستوعب الزيادة المتوقعة فى عدد اعداد المجلس فى المرحلة المقبلة.
> وكان السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء قد صرح عقب اجتماع مجلس الوزراء امس ان مشروع قانون مجلس النواب الذى وافق عليه المجلس يتضمن ان يكون مجمل عدد اعضاء مجلس النواب ٥٦٧ عضوا منهم ٥٤٠ بالانتخاب.
> يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشعب كان يبلغ ٤٤٤ عضوا وفى حالة زيادته فان الامر يتطلب تعديل قاعة المجلس لاستيعاب العدد الجديد المتوقع .

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