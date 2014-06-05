وقف فني بالادارة الهندسية بالقليوبية لتسهيله البناء علي الارض الزراعية

عاقبت المحكمة التأديبية بالقليوبية عبد الفتاح ابو طالب المرجاوي، فني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت حلفا، بالوقف عن العمل لمدة شهرين، مع صرف نصف اجره. وذلك في الدعوي رقم 11 لسنة 1 ق المقامة من النيابة الادارية ضد المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سليمان سمير عبد الحكيم ومحمد وحيد حسنين. وحضور المستشار سالم السد النجار رئيس النيابة الادارية وممثلا للادعاء وسكرتارية أحمد سامي السيد أمين سر المحكمة.

وجاء في حيثيات الحكم ان المتهم لم يؤدي العمل المنوط به بالدقة الواجبة وخالف ماتنص عليه القوانين والوائح المعمول بها وذلك بان أغفل بيان الحدود الاربعة علي تعدي احد المواطنين بالبناء علي الارض الزراعية بحوض الزهار الصادر لهما قرارات الازالة ارقام 21 ،65 ،94 لسنة 2011 الصادرة من الوحدة المحلية بميت حلفا بالمخالفة للتعليمات بما قد يؤدي الي صعوبة تحديد الموقع محل التعدي عند تنفيذ تلك القرارات كما تقاعس عن اتخاذ كافة الاجراءات الازمة حيال تعدي كوثر ابراهيم وثناء احمد علي الارض الزراعية بالبناء بحوض الزهار – الاربعة رغم اخطاره بذلك ، ولم يقم الا بتحرير قرار الازالة فقط دون ان سبقه تحرير قرار بايقاف الاعمال المخالفة واخطار المخالفين به عن طريق الشرطة ثم تحرير محضر مخالفة اعمال ثم اصدار قرار بإزالة الاعمال المخالفة.

وأرتأت النيابة الادارية ان المتهم قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المواد ارقام 76 ،77 ،78 /1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.