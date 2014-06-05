الخصر العالي لأنوثة لامثيل لها!

يقال إنه في ما مضى، كان للناس المعرفة والحكمة في كل شيء، وحتى في الموضة. لذلك علموا عندما ابتكروا موضة الخصر العالي أنها ستكون الأكثر أنوثة على مرّ الزمن، وأنها كلاسيكية لا تزول... وهذا العام عاد الخصر العالي بقوة ليطغى على معظم منصات عروض الأزياء العالمية.

تتميز موضة الخصر العالي بقدرتها على جعل القوام يبدو أجمل، وعلى إبراز منحنيات الجسم بطريقة مميزة. كما أنها تجعل الخصر يبدو أنحف. فهل تحتاجين إلى أسباب أُخرى لاعتماد هذه الصيحة؟!

هذا العام لفتتنا موضة الخصر العالي على التنانير، العريضة منها والضيقة، الطويلة والقصيرة. وأيضاً على السراويل القماشية والجينز. وقد رأيناها لدى كل من Elie Saab، Emilio Pucci، Christian Dior، Burberry Prorsum، Michael Kors، وغيرهم الكثير من المصممين.

تليق هذه الصيحة بجميع المناسبات والأوقات حيث بامكانك أن ترتدي سروالاً ذا خصر عال من الجينز مع تي شيرت قطنية لإطلالة مميّزة مستوحاة من موضة السبعينات. أو تنورة ضيقة خصرها عال مع قميص حريري لاطلالة أنيقة للعمل. كما بإمكانك اختيار قميص قصير مع تنورة قصيرة وواسعة بخصر عالٍ لعشاء أو سهرة رسمية. وهي من الصيحات التي تليق بمعظم السيدات على اختلاف قوامهن.

اعتمدي صيحة الخصر العالي هذا الصيف فهي الأكثر رواجاً، واحرصي على اقتناء تنورة أو سروال بهذا التصميم لتواكبي الموضة وتستمتعي بقطعة تستفيدين منها لوقت أطول.

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