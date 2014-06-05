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من صاحبة الإطلالة الأسوأ ؟

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من صاحبة الإطلالة الأسوأ ؟ من صاحبة الإطلالة الأسوأ ؟

الخميس 05-06-2014 14:59

اعتدنا على مشاهدة أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء حتى أصبح يغيب عن أذهاننا أن النجمات هن كباقي السيدات رغم استعانتهن غالباً بمختصين وخبراء لتحقيق الإطلالة الأجمل، إلا أنهن قد يقعن بالخطأ في بعض الأحيان.

كما نعلم كان موضوع حفل "Met Gala" يدور حول أناقة الخمسينات وسحر إطلالات تلك الفترة، ولكن ساندرا لي Sandra Lee أخطأت الاختيار، فبدت كطفلة متنكرة ضلّت طريقها إلى "ديزني لاند"، أما السيدة الأجمل في العالم لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo فقد ضلّت طريقها هي الأخرى داخل الأدغال على ما يبدو بإطلالتها في ذلك الحفل.

وفي مهرجان "كان" السينمائي الذي شاهدنا خلال أيامه أجمل الإطلالات الساحرة اختارت إلينا لينينا Elena Lenina إطلالة مزعجة للعين بفستان أحمر أخذ نصف مساحة السجادة الحمراء، وأغرقت تسريحة شعرها بمختلف الإكسسوارات والقطع البراقة بطريقة غير متناسقة كلياً.

وفي حفل "CFDA" ظهرت التوأمتان Mary-Kate Olsen وAshley بإطلالات باهتة وسوداء بالكامل جعلتهما تبدوان وكأنهما مجبرتان على الحضور، ولا يمكن أن ننسى إطلالة النجمة ريانا Rihanna التي حضرت شبه عارية لتسلم جائزتها كـ"أيقونة للموضة" في نفس الحفل.

وعلى الرغم من أننا من أشد المعجبين بأناقة العارضة الجميلة ناعومي كامبل Naomi Campbell إلا أننا صدمنا باختيارها الغريب في آخر إطلالة لها.

من صاحبة الإطلالة الأسوأ من بين هؤلاء النجمات برأيك؟؟

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سيدتي