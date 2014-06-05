احصلي على بشرة سمراء كالنجمات

تلجأ كل امرأة في فصل الصيف إلى اتباع طرق متعددة للحصول على بشرة سمراء، إذ إنّ اللون البرونزي يُناسب الملابس الزاهية ويمنحك إشراقاً وتميزاً. موقع "سيدتي نت" سيعرّفك إلى أبرز التقنيات والخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على بشرة سمراء كالنجمات والحفاظ على هذا اللون لمدة أطول.

قد يعجبك: بالصور: أجمل ابتسامات النجمات

استفيدي من أشعة الشمس:

التعرض لأشعة الشمس هي الوسيلة الأكثر رواجاً بين النساء في فصل الصيف. لكن هذه الطريقة تحمل مخاطر. وبالتالي، فإنّ الطريقة الفضلى والأكثر أماناً للحصول على اللون البرونزي، من دون التعرّض لأشعة الشمس خلال ساعات طويلة، هي باستخدام الكريمات والمستحضرات التي تمنحك النتيجة المطلوبة. وبما أنّ اختيار الكريم يختلف من بشرة إلى أخرى، كان لا بدّ من تعريفك إلى الكريم المناسب لنوعيّة بشرتك.

إذا كانت لديك بشرة دهنية، قومي باختيار الكريم اللزج أو الجلّ. أمّا إذا كنت ممّن لا يحبّذن المنتجات اللزجة على البشرة، فحاولي استخدام الكريم الذي يحتوي على "موس" (رغوة) ويكون سريع الامتصاص. هناك أيضاً المستحضرات المشابهة لغسول الجسم، والتي ننصح بها، إذ إنّها ناعمة ومفعولها سريع. أمّا للبشرة الجافة، فننصحك بالمستحضرات التي تحتوي على الماء لإضافة الرطوبة إلى الجسم.

ولا تنسي استخدام كريم الحماية عند التعرّض لأوّل مرة لأشعة الشمس بنسبة عالية، هذا المستحضر يحميك ويضمن لك ثبات اللون.

معدتك تؤثر في بشرتك:

يمكنك قبل التعرّض لأشعة الشمس تناول الأطعمة الحمراء التي ترفع نسبة الميلانين في الجسم، مثل: الجزر، والطماطم، والبرتقال، والمشمش المجفف. بالمختصر، جميع الفواكه والخُضر الحمراء والبرتقالية فعّالة.

إذا كنت تحبّين الخلطات الطبيعيّة، يمكنك إعداد مستحضر خاصّ بك:

خلطة طبيعيّة لتقشير البشرة:

3 ملاعق كبيرة من بودرة قصب السكّر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي جميع هذه المكونات، وضعيها على جسمك. نظّفيه جيداً، ثمّ قشّريه.

قناع للحصول على اللون البرونزي المثالي:

أنت بحاجة إلى صفار بيضة واحدة، وملعقتين صغيرتين من اللبن، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وخمس قطرات من زيت الجزر.

اخلطي جميع المكوّنات جيداً، وقومي بوضع الخلطة على جسمك لمدّة 20 دقيقة.

واحرصي على عدم ترك الخلطة من أجل استخدام ثانٍ.

تابعي أيضاً:

"سيدتي نت" يكشف ثورات عالم التجميل الجديدة

أسرار جمال بشرة الإيرانية "شبنم قلي خاني"

مشاهير تشوّهوا بعد عمليّات التجميل