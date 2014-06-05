جامعة فيينا تمنح الدكتوراه الفخرية للطبيب المصرى محفوظ الشهاوى

أقامت جامعة فيينا للطب اليوم، الخميس، احتفالاً لمنح درجة الدكتوراه الفخرية لطبيب القلب المصرى الدكتور محفوظ الشهاوى، بحضور السفير خالد شمعة سفير مصر فى النمسا، ونائب عميد جامعة فيينا للطب.

ويُعد الدكتور محفوظ الشهاوى أول مواطن أجنبى يتخرج فى جامعة فيينا للطب، وذلك عام 1962، وقد تم تكريمه آنذاك من قبل السيد الرئيس "جمال عبد الناصر"، وكذا من قبل رئيس النمسا فى حينه.

ويعمل الدكتور "الشهاوى" حالياً أستاذاً لأمراض القلب فى جامعة فلوريدا فى الولايات المتحدة، كما يرأس مركز "ساراسوتا" لأمراض القلب.

شارك فى الاحتفال رئيس جمعية أمراض القلب فى النمسا، بالإضافة إلى عدد من كبار أطباء أمراض القلب فى الولايات المتحدة.

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