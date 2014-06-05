وزير الرى يكرم 242 عاملاً ومهندساً تقديرا لأدائهم

كرم الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى 242 مهندسا وفنيا وعاملا من المتميزين، بالإضافة إلى أسر العاملين المتوفين أثناء الخدمة، وذلك من مختلف قطاعات وهيئات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وتم منح المكرمين جوائز التميز وقيم مالية تتراوح من 1200 جنيه إلى 5000 وإجمالى 425 ألف جنيه بإضافة إلى شهادات التقدير، وذلك كنوع من التقدير لأدائهم خلال العام الحالى فى مختلف مجالات الرى والصرف والحفاظ على المرافق والمنشآت المائية وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقدير كافة المهندسين والعاملين والفنين المجتهدين والمخلصين فى أعمالهم، وذلك من خلال منح كافة سبل التحفيز وفى مقدمتها الترقيات والسفر للخارج وعلاوة على المكافآت المالية.

وتابع فى كلمته أن خطة الوزارة فى اختيار الكفاءات المتميزة هذا العام خضعت لمعايير دقيقة وموضوعية تعتمد على تراكم الخبرات وتكثيف الجهود إلى جانب العمل الجاد والأداء المتميز، فضلا عن الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وحسم الشكاوى وحسن إدارة المياه وتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمزارعين أينما كانوا.

وأشار عبد المطلب إلى أن تكريم جموع العاملين على مستوى الوزارة أصبح نهجا سنويا ومناسبة متكررة مع بذل أقصى الاحتياجات من كل عام وأن كافة العاملين متساوون فى المعاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج سياسة متوازنة فيما يخص مبدأ الثواب والعقاب.

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