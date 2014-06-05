المفتى السابق يلقى كلمة عن مفهوم الإسلام الصحيح أمام رئيس سنغافورة

بدعوة من رئيس جمهورية سنغافورة سافر صباح اليوم الدكتور على جمعة المفتى السابق لافتتاح المركز الدولى لدراسات الحوار الدينى التابع لجامعة سنغافورة، فى زيارة تستغرق خمسة أيام يقوم خلالها بالعديد من الأنشطة والندوات .

سيزور جمعة مسجد "خديجة" الذى سيلقى فيه محاضرة عن دور علماء الدين فى المجتمعات التى يوجد بها أديان مختلفة، كما سيقوم بزيارة لمركز تنقية المياه، الذى يعتبر الأول فى العالم من الناحية التقنية، كما سيحضر ندوة تقيمها الكنيسة الأسقفية بسنغافورة والمجلس الإسلامى بعنوان "نحو علاقات قوية وإيجابية بين أتباع الديانات".

رئيس جمهورية سنغافورة سيقوم بحضور مؤتمر بجامعة نانيانج التكنولوجية ويلقى فيه كلمة تحت مفهوم بناء جسور التفاهم والتعايش بيننا فى هذا العالم ودور القيم والتقاليد الدينية المشتركة بيننا فى تعزيز السلام العالمى وكيف أن الدين هو سلاح البشرية الوحيد لمواجهة العنف والإرهاب وأن المفهوم الصحيح لرسالة الأديان السماوية هى توحيد شعوب العالم ونشر السلام القائم على احترام الآخر ومحبة الجار .

وقد احتفت الجريدة الرسمية لسنغافورة بزيارة جمعة والمطران منير حنا للمشاركة فى هذا المؤتمر واصفة المفتى السابق بأحد القيادات الدينية العالمية التى تسعى جاهدة بلا راحة أو توقف لنشر المفهوم الصحيح للدين الإسلامى فى أرجاء العالم، كما ذكرت الصحيفة أنه سيكون فى استقباله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى سنغافورة .

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