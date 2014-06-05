الدجوى: لن أتأخر عن الوطن إذا طلبنى "محلب " أو غيره فى الوزارة

قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فى حال استمرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى الحكومة الجديدة، وطلب منه البقاء معه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، فلن يتأخر، وأنه فى حال تغير الحكومة الحالية، ومجىء رئيس وزراء جديد خلال المرحلة القادمة، وطلبه للعمل معه، فسوف يعمل قائلا: "عندما يطلبنا الوطن لكى أشتغل فاشتغل".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الخميس، بوزارة البحث العلمى، خلال عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأردنية.

وأوضح الوزير أنه متفائل بالمرحلة القادمة، وأن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى سيولى التعليم العالى والبحث العلمى اهتماما كبيرا، خاصة أن برنامجه الانتخابى وعد فيه بتخصيص 1% من الدخل القومى بميزانية البحث العلمى، وهو ما يتفق مع الدستور المصرى.

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