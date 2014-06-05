أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدجوى: لن أتأخر عن الوطن إذا طلبنى "محلب " أو غيره فى الوزارة

Google+ Print
الدجوى: لن أتأخر عن الوطن إذا طلبنى "محلب " أو غيره فى الوزارة الدجوى: لن أتأخر عن الوطن إذا طلبنى "محلب " أو غيره فى الوزارة

قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فى حال استمرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى الجديدة، وطلب منه البقاء معه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، فلن يتأخر، وأنه فى حال تغير الحكومة الحالية، ومجىء رئيس وزراء جديد خلال المرحلة القادمة، وطلبه للعمل معه، فسوف يعمل قائلا: "عندما يطلبنا الوطن لكى أشتغل فاشتغل".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الخميس، بوزارة البحث العلمى، خلال عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأردنية.

وأوضح الوزير أنه متفائل بالمرحلة القادمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيولى التعليم العالى والبحث العلمى اهتماما كبيرا، خاصة أن برنامجه الانتخابى وعد فيه بتخصيص 1% من الدخل القومى بميزانية البحث العلمى، وهو ما يتفق مع الدستور المصرى.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي