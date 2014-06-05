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مصر تتراجع 12 مركزا في تصنيف الفيفا.. وتهبط للثالث إفريقيا

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مصر تتراجع 12 مركزا في تصنيف الفيفا.. وتهبط للثالث إفريقيا مصر تتراجع 12 مركزا في تصنيف الفيفا.. وتهبط للثالث إفريقيا

تراجع المصري 12 مركزا في تصنيف الفيفا لشهر يونيو ليحتل المركز الـ36 عالميا ويتقهقر إلى المركز الثالث إفريقيا بعد أن كان متصدرا.

وتصدر المنتخب الجزائري تصنيف المنتخبات الإفريقية إذ جاء في المركز الـ22 عالميا متفوقا على منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الـ23 والثاني إفريقيا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية احتلت الجزائر المركز الأول ومصر بالمركز الثاني ثم تونس ثالثا التي احتلت المركز الـ48.

وحافظ المنتخب الإسباني على تصدره لتصنيف الفيفا كما حافظ المنتخب الألماني هو الآخر على مركزه الثاني فيما صعد البرازيل للمركز الثالث ليحتل بدلا من البرتغال التي هبطت للرابع.

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