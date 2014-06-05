سلة - فيديو.. إسماعيل أحمد يشتبك مع جمهور الحكمة اللبناني

اشتبك لاعب السلة المصري إسماعيل أحمد المحترف بصفوف الرياضي اللبناني مع جمهور فريق الحكمة عقب نهاية المباراة النهائية الرابعة بين الفريقين والتي انتهت بفوز الحكمة 71-61.

وبدأت المشكلة حينما سجل الأمريكي ديواريك سبنسر لاعب الحكمة سلة بينما كان يتصافح اللاعبون فاشتبك معه مواطنه لورن وودز لاعب الرياضي لتزداد الأزمة بعد تدخل باقي اللاعبين والإداريين.

وقام أحد جماهير فريق الحكمة بالاعتداء على إسماعيل أحمد الذي قام برد الاعتداء على المشجع لتصبح صالة المباراة في حالة فوضى تامة.

ويعد إسماعيل أحمد لاعب الاتحاد السكندري السابق أحد أبرز لاعبي كرة السلة في مصر خلال العقود الأخيرة.

الفيديو