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ميدو: مركز إبراهيم سعيد أزمة عالمية .. وسأختبره مثل الأطفال

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ميدو: مركز إبراهيم سعيد أزمة عالمية .. وسأختبره مثل الأطفال ميدو: مركز إبراهيم سعيد أزمة عالمية .. وسأختبره مثل الأطفال

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن مركز إبراهيم سعيد يمثل أزمة كبيرة ليس للأندية المصرية فقط، بل لكل أندية العالم.

وقال ميدو: "لن أخسر شيئًا لو نجحت في إعادة إبراهيم سعيد لمستواه، وأتمنى أن أنجح في ذلك، لأن المركز الذي يلعب به يعاني نقصا في كل أندية والعالم".

وأضاف لشبكة الشباب والرياضة "مع العلم، أشك بنسبة كبيرة أن يعود لاعب بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة إلى 70% من مستواه".

وتابع المدرب صاحب الـ31 عاما "ولكن سأساعد إبراهيم سعيد كأخ بما لا يضر بمصلحة الزمالك".

وأردف "أبلغت إبراهيم سعيد أنني سأتعامل معه كطفل صغير يخضع للاختبار، وسيتدرب مع الفريق 4 أسابيع، يتخللهم مباراتين وديتين للوقوف على مدى تطوره فنيًا وبدنيًا".

وأتم ميدو "سأكون سعيدًا للغاية إذا نجحت في إعادة إبراهيم سعيد لجزء لمستواه، سواء من أجل الانضمام للزمالك أو أي ناد آخر".

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