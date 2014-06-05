ميدو: 10 لاعبين فقط يصلحون للأهلي والزمالك

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن اللاعبين المميزين في الدوري المصري، لا يتخطوا عدد أصابع اليدين.

وقال ميدو لإذاعة الشباب والرياضة: "إذا عصرنا الدوري، سنجد أن اللاعبين المؤهلين للانضمام للأهلي والزمالك هم 10 على الأكثر".

وتابع "لذا نجد الناديين يتنافسان كل موسم على الأسماء نفسها، بينما هناك لاعبين يجيدون تسويق أنفسهم جيدًا بادعاء وجود مفاوضات وهمية مع القطبين بمساعدة السماسرة".

وأضاف: "وضعت قائمة خيالية للتعاقدات، تضم أكثر من لاعب في كل مركز، ومجلس الإدارة يتفاوض مع 90% من العناصر التي طلبت ضمها إلى الفريق".

وأكمل "لست معترضًا على ضم أيمن حفني، لأن لاعب لا يختلف على موهبته أحد، ولكن أسعى لتطوير مستواه مثلما فعلت مع أحمد توفيق ومؤمن زكريا".

وأتم "لن توجد مجزرة في قائمة الزمالك للموسم الجديد، والعناصر التي سيتم استبعادها لن تتخطى أصابع اليد الواحدة، لأن القائمة تضم بالفعل عناصر سيتم قيدها تحت السن مثل ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي".