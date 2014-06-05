مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه غرقا بترعة النعناعية بقرية بهواش مركز منوف محافظة المنوفية أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو ، وتم إنتشال الجثة ، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث منوف يفيد إنتشال جثة ابراهيم السيد محمد ابراهيم -17 سنة- مقيم بقرية بهواش من ترعة النعناعية دائرة المركز.

وبسؤال والده أكد خروج نجله للاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو ولعد إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا وبتوقيع الكشف الطبى عليه أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة 2489 ادارى منوف لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة.