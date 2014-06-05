أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية

Google+ Print
مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية

أرشيفية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه غرقا بترعة النعناعية بقرية بهواش مركز منوف محافظة المنوفية أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو ، وتم إنتشال الجثة ، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث منوف يفيد إنتشال جثة ابراهيم السيد محمد ابراهيم -17 سنة- مقيم بقرية بهواش من ترعة النعناعية دائرة المركز.

وبسؤال والده أكد خروج نجله للاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو ولعد إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا وبتوقيع الكشف الطبى عليه أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة 2489 ادارى منوف لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا