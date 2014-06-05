ضبط مدرس أثناء تصويره وحدة مرور أبو قرقاص بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا، من القاء القبض على مدرس تربية رياضية ، لقيامه بتصوير وحدة مرور مركز أبوقرقاص.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي، إخطارًا من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبوقرقاص ، يفيد بتمكن قوات الأمن المتمركزة بوحدة مرور المركز ، من القبض على محمد عبد العظيم أحمد حسين مدرس تربية رياضية بمدرسة أديب وهبة الإعدادية، ومقيم بشارع منهري الغربي التابع لبندر الفكرية، وذلك لقيامه بتصوير وحدة المرور بالمركز بالهاتف الخاص به.

تم ضبط المتهم والتحفظ على الهاتف المحمول ، وجارى فحص المتهم أمنيا لمعرفة إنتماءاته ، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3535 لسنة 2014 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.