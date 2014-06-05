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غضب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بسبب عدم اعلان النتيجة

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غضب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بسبب عدم اعلان النتيجة غضب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بسبب عدم اعلان النتيجة

مديرية التربية والتعليم

أعلن عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية غضبهم من تأخر إعلان النتيجة رغم اعتمادها أمس من محافظ القليوبية.

ترجع أسباب تأخر إعلان النتيجة بيعها لأحد شركات الاتصالات بموجب عقد بين المديرية ووكيل الوزارة الأسبق يوسف سليمان والتزام مديرية التربية والتعليم ببنود العقد والشروط الجزائية المترتبة علي مخالفته التي تشترط مرور اعلان النتائج بالمدارس بعد مرور 24 ساعه من اعتمادها من المحافظ مما ترتب عليه تأخر النتيجة على موقع المديرية وارسالها إلى المدارس السبت المقبل.

وأكد عدد من أولياء الأمور انهم تكبدو مبالغ ماليه نظير الاتصال بخدمة 0900 للحصول علي نتائج ابنائهم والتي لا تتعدى اعلان المجموع فقط دون عرض درجات المواد الدراسية مطالبين بالإلغاء الفوري لهذا العقد رأفة بهم وبأبنائهم.

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