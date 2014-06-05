مسئول الحج بوزارة التضامن: بدء عمل لجنة اختيار مشرفي حج الجمعيات 15 يونيو

صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بأن لجنة اختيار مشرفى بعثة حج الجمعيات الأهلية للعام الهجرى الحالى ستبدأ عملها فى 15 يونيو الجارى ولمدة شهر ، وذلك بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والامتحانات .

> وقال عبد الموجود فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ان اللجنة برئاسة احد اعضاء مجلس امناء المؤسسة وممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة الصحة والاوقاف ومسئول الفنادق بوزارة التضامن.

> وأضاف: ان الامتحانات تنقسم الى جانب ادارى ، واخر دينى بالاضافة إلى التنظيمى ، وسيتم اختيار 50% من نسبة المشرفين ممن سبق لهم الحج و 50% من ل يسبق لهم .. لافتا إلى انه سيتم احتيار مشرف لكل 47 حاجا من اجمالى 10 الاف حاج هم قوام بعثة حج الجمعيات الاهلية .

> وأشار مدير المؤسسة إلى انتهاء المحافظات من ترشيحاتها ، وسيتم تنظيم دورات تدريبية للذين تم اختيارهم ، وسيتم تدريبهم فى محافظة المنيا لمشرفى الوجه القبلى ، وفى محافظة الاسكندرية لمحافظات الوجه البحرى وسيناء والقناة ، والجيزة لمشرفيها بالاضافة الى مشرفى القاهرة .

أ ش أ