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ضبط 163 الف قرص ترامادول بحوزه عاطل داخل مسكنه بالمنوفية

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ضبط 163 الف قرص ترامادول بحوزه عاطل داخل مسكنه بالمنوفية ضبط 163 الف قرص ترامادول بحوزه عاطل داخل مسكنه بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزه عاطل داخل مسكنه قبل قيامه ببيعها للمتعاطين ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ،وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من العميد جمال شكر مدي رالمباحث الجنائية يفيد بضبط عاطلوبحوزته كميات كبيرة من اقراص الترامادول المخدرة … بالانتقال والمعاينة تبين ضبط 6 كرتونة بها نحو 163 الف قرص ترامادول بمنزل عاطل يدعى عماد محمد طه ابراهيم 37 سنة بقرية منشاة دملوبمركز قويسنا ومبلغ مالى يقدر ب2490 جنيه وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر رقم 16038 مركوز قويسنتا ، وباشرت النيابة التحقيق.

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