محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الاعدادية ونسبة النجاح 69 %‎

اعتمد اللواء العربي السروي محافظ السويس بحضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والقيادات التعليمية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية بمدارس المحافظة للفصل الدارسى الثاني 2013 -2014 وقد بلغ نسبة العام لنجاح فيها 69.2 %.

قال محمد خزيم مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بأنه كان قد تقدم إلى الامتحان 10745 حضر الامتحان 10540 تغيب 205 طالب ونجح 7278 طالب .

وأضاف عبر بيان اعلامي انه جاري اعلان نتائج الامتحان بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية الثلاثة وعلى الموقع الخاصة بالمديرية ، موضحا أن نتائج الشهادة الابتدائية ستعلن يوم الأحد القادم.