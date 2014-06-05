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محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الاعدادية ونسبة النجاح 69 %‎

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محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الاعدادية ونسبة النجاح 69 %‎ محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الاعدادية ونسبة النجاح 69 %‎

المحافظ يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء العربي السروي محافظ السويس بحضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والقيادات التعليمية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية بمدارس المحافظة للفصل الدارسى الثاني 2013 -2014 وقد بلغ نسبة العام لنجاح فيها 69.2 %.

قال محمد خزيم مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بأنه كان قد تقدم إلى الامتحان 10745 حضر الامتحان 10540 تغيب 205 طالب ونجح 7278 طالب .

وأضاف عبر بيان اعلامي انه جاري اعلان نتائج الامتحان بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية الثلاثة وعلى الموقع الخاصة بالمديرية ، موضحا أن نتائج الشهادة الابتدائية ستعلن يوم الأحد القادم.

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