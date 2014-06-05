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نيويورك سيتي يعير ديفيد بيا إلى ملبورن الأسترالي

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نيويورك سيتي يعير ديفيد بيا إلى ملبورن الأسترالي نيويورك سيتي يعير ديفيد بيا إلى ملبورن الأسترالي

(إفي): قرر فريق نيويورك سيتي الأمريكي إعارة مهاجمه الإسباني ديفيد بيا، الذي انضم مؤخرا إلى صفوفه، لفريق ملبورن سيتي الأسترالي.

ومن المقرر أن يخوض بيا عشر مباريات خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الأسترالي بصفته لاعبا معارا إلى ملبورن سيتي، الذي كان يطلق عليه في السابق اسم ملبورن هارت ولكن تم تغييره بعد أن اشتراه مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع العام الجاري.

ونقلت وكالة (AAP) المحلية عن بيا قوله إن إعارته لملبورن سيتي تمثل خبرة جديدة له لأنه سيشارك في دوري مختلف كما ستساعده على الاستعداد جيدا قبيل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعرب بيا، وهو أكبر هداف في تاريخ الإسباني، عن ثقته في أن اللعب مع ملبورن سيتي سيكون تجربة رائعة بالنسبة له، علما بأنه يستعد الآن مع الماتادور لخوض منافسات مونديال البرازيل الذي سينطلق الخميس المقبل.

ومن المعروف أن بيا (32 عاما)، انضم إلى نيويورك سيتي مؤخرا قادما من أتليتكو مدريد الإسباني الذي كان قد حط الرحال إليه في 2013 قادما من برشلونة.

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