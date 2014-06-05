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ماتا: دييجو كوستا خلق للدوري الإنجليزي

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ماتا: دييجو كوستا خلق للدوري الإنجليزي ماتا: دييجو كوستا خلق للدوري الإنجليزي

يؤمن خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا، بأن دييجو كوستا مناسب للغاية للدوري الإنجليزي.

بحسب صحيفة جاريديان البريطانية، فإن دييجو كوستا نجم أتليتكو مدريد اجتاز إجراءات الكشف الطبي الخاص بنادي تشيلسي، إيذانا بإتمام الصفقة.

وقال ماتا عن احتمال انتقال كوستا لتشيلسي: "دييجو خلق ليلعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع لاعب تشيلسي السابق "قوته البدنية هائلة، وبالتالي فهو مناسب جدا لأن يقود الخط الأمامي لفريق في الدوري هناك".

الصفقة ستكلف خزينة تشيلسي 32 مليون جنيه استرليني في حال تمت بحسب صحيفة جارديان.

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