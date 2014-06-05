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دفاع “محاكمة القرن” : المراسي كلف مجموعة من الضباط لتآمين البرادعي وتوصيله لمسكنه

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دفاع “محاكمة القرن” : المراسي كلف مجموعة من الضباط لتآمين البرادعي وتوصيله لمسكنه دفاع “محاكمة القرن” : المراسي كلف مجموعة من الضباط لتآمين البرادعي وتوصيله لمسكنه

محمد البرادعى

قال دفاع المتهم أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى  «محاكمة القرن»، إن اللواء المراسي قام بتكليف مجموعة من الضباط بإصطحاب البرادعي بسيارة الشرطة لتآمينه وتوصيله لمسكنه علي الرغم من كونه مصدر خطر لاشتعال المظاهرات بميدان الجيزة .

تقام اليوم بمقر أكاديمية الشرطة محاكمة مبارك و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ، ومساعدوه الستة بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

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