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ضبط عاطل بحوزته تمثال أثرى وأوراق مالية مقلدة بالعبور

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ضبط عاطل بحوزته تمثال أثرى وأوراق مالية مقلدة بالعبور ضبط عاطل بحوزته تمثال أثرى وأوراق مالية مقلدة بالعبور

أرشيفية

ضبطت مباحث العبور عاطل بحوزته تمثال أثرى وأوراق مالية مقلدة وسلاح نارى، وكمية من مخدر الحشيش.

كانت المعلومات قد وردت للمقدم حازم سعد رئيس مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام محمد حسن سعد محمد وشهرته محمد كفتة -35 سنه- عاطل ومقيم عمارة 330 – إسكان الشباب السابق إتهامه في القضية رقم 1465 جنح قسم العبور لسنة2013 م  أموال عامة بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر .. وترويج المواد المخدره وعمله مقلدة.

تم إخطار اللواء محود يسرى مدير الأمن وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف مسكنه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى بندقيه اليه عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام وبخزينتها 14 طلقة من ذات العيار، كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، تمثال صغير الحجم يشتبه في كونه أثرياً، 7 ورقات مالية فئة الخمسين جنية المصرية يشتبه ان تكون مقلدة، مبلغ مالي 31065 جنيه حصيلة تجارته بالمواد المخدره.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7027 / 231 جنايات قسم العبور لسنه 2014م ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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