مصرع شاب غرقا بالنيل بالمنوفية

لقى طالب فى العقد الثانى من عمره مصرعه غرقا بنهر النيل فرع رشيد بقرية جزى مركز منوف محافظة المنوفية أثناء قيامه بالاستحمام هربا من حرارة الجو لعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا وتم إنتشال الجثة.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطار من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف يفيد بإنتشال جثة أحمد فتحى عبد العاطى -13 سنة- مقيم بقرية جزى دائرة المركز .

وبسؤال زينب سعد -43 سنة- والدة المتوفى أكدت خروج نجلها للاستحمام بفرع النيل بسبب إرتفاع حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا وبتوقيع الكشف الطبى عليه أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة 2485 إدارى منوف ، وتم التصريح بدفن الجثمان.