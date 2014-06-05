السيطرة على حريق بشركة ورق بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بشبرا الخيمة على حريق بشركة سيمو للورق ببهتيم بمسطرد وتمكنت من إخماده ومنع امتداده.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين أن الشركة متوقفه عن العمل منذ فترة طويلة .. ونشب الحريق بكمية من القمامة والمخلفات بجوار سور الشركة من الخارج بشارع جانبى وتطايرت النيران لداخل السور واشتعلت ببعض القمامة من داخل الشركة وامتدت لمقطورة جرار زراعى ، ولم ينتج عن الحريق اصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال المدعو محمد بربرى فرغلى محمد -57 سنه- مدير عام الحسابات بالشركة ردد ذات المضمون ، وعلل نشوب الحريق بإحتمال إلقاء أحد الماره عقب سيجاره مشتعل على مخلفات القمامة خارج الشركة مما أدى لنشوبه .. والخسائر بمقطورة الجرار الزراعى فقط .. ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5413 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنه 2014م ، وجارى العرض على النيابة.