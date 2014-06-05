أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة على حريق بشركة ورق بشبرا الخيمة

Google+ Print
السيطرة على حريق بشركة ورق بشبرا الخيمة السيطرة على حريق بشركة ورق بشبرا الخيمة

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بشبرا الخيمة على حريق بشركة سيمو للورق ببهتيم بمسطرد وتمكنت من إخماده ومنع امتداده.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين أن الشركة متوقفه عن العمل منذ فترة طويلة .. ونشب الحريق بكمية من القمامة والمخلفات بجوار سور الشركة من الخارج بشارع جانبى وتطايرت النيران لداخل السور واشتعلت ببعض القمامة من داخل الشركة وامتدت لمقطورة جرار زراعى ، ولم ينتج عن الحريق اصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال المدعو محمد بربرى فرغلى محمد -57 سنه- مدير عام الحسابات بالشركة ردد ذات المضمون ، وعلل نشوب الحريق بإحتمال إلقاء أحد الماره عقب سيجاره مشتعل على مخلفات القمامة خارج الشركة مما أدى لنشوبه .. والخسائر بمقطورة الجرار الزراعى فقط .. ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5413 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنه 2014م ، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا