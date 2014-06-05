إصابة 4 في مشاجرة بسبب لهو اأطفال بقليوب

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطار من مستشفى قليوب العام بوصول 4 مصابين.

تبين من التحقيقات إصابة “صلاح ع.ح” -39 سنه- كهربائى مصاب بجرح قطعى بالجانب الايمن بالبطن وغادر المستشفى عقب تلقي الاسعافات اللازمة، و”محمد ج.م” -27 سنه- صاحب فرن مصاب بجرح قطعى بالساعد الايسر مع تهتك بالسلاميه ونزيف بالأوعيه الدموية وسحجات متفرقه وأثار لرش خرطوش بالظهر والبطن وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر ، و”خالد إ.ع” -30 سنه- سائق مصاب بسحجات متفرقه بالساعد الايمن ورش خرطوش اسفل الذقن ، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر، و”ساميه س.ع” -57 سنه- ربة منزل مصابه برش خرطوش باليد والساعد الايسر ، وغادرت المستشفى عقب تلقى الاسعافات اللازمة، إدعاء مشاجرة.

وبسؤال المصابيين أتهموا “احمد ط.ع” -43 سنه-، وليد ص.ع -43 سنه- عامل ومقيم ذات العنوان، “احمد م.ا” -32 سنه-كهربائى بإحداث إصابتهم وذلك على أثر خلافات الجيرة ولهو الاطفال فيما بينهم وحدوث مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة قاموا بالتعدى عليهم بالضرب محدثين إصابتهم وقيام المتهم الاول بإطلاق أعيره ناريه من سلاح نارى ” فرد خرطوش ” كان بحوزته مما أدى لإصابتهم.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزة الاول سلاح نارى فرد خرطوش و2 فارغ طلقه من ذات العيار، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4632 جنح قسم قليوب لسنة 014 2م .. وجارى العرض على النيابة.